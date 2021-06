Il palermitano Marco Cecchinato al 3° turno del Roland Garros.

Dopo Matteo Berrettini, Yannik Sinner e Lorenzo Musetti anche il palermitano Marco Cecchinato numero 85 del ranking ATP approda al terzo turno del Roland Garros battendo il numero 22 del tabellone l’australiano De Minaur per 6-4 6- 1 3- 6 6-1 mettendo in mostra un ottimo tennis che lo proietta al terzo turno dove incontrerà in un derby tutto italiano Lorenzo Musetti che oggi ha battuto nettamente in tre set il numero 57 del ranking Yoshihito Nishioka col punteggio di 7-5 6-3 6-2. Musetti all’esordio in un grande Slam non ha perso finora neanche un set. In caso di vittoria Cecchinato si troverà di fronte negli ottavi di finale Novak Djokovic che il palermitano era riuscito nel 2018 nell’impresa di battere nei quarti di finale sempre al Roland Garros.

