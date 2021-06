Settimana dell’ambiente 2021. A Ragusa riunione operativa

Saranno tre le aree tematiche che contraddistingueranno la Settimana dell’Ambiente 2021: Biodiversità, Custodi degli Iblei e Custodi del Mare. Questa mattina si è svolta la prima riunione operativa per definire i dettagli dell’evento promosso dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa. A presiedere l’incontro, tenutosi presso la Sala Consiglio dell’ente di viale del Fante, il Commissario straordinario Salvatore Piazza.

Molteplici gli spunti venuti fuori dal partecipato confronto con enti ed associazioni ambientaliste che operano nel territorio ibleo, tra cui: Fareverde Vittoria, Centro subacqueo Ibleo Blu Diving Ragusa, CAI Ragusa, Slow Food Ragusa e associazione Pescatori “San Francesco” di Scoglitti.

L’edizione 2021 è in calendario per l’ultima settimana di luglio e, come detto, si articolerà su tre assi portanti. Per la “Salvaguardia della Biodiversità” si organizzeranno visite guidate ed occasioni di sensibilizzazione sulle eccellenze agroalimentari. Per l’asse “Custodi degli Iblei” si valorizzeranno i luoghi di grande impatto naturalistico della fascia interna del territorio provinciale mentre per l’asse “Custodi del Mare” si darà spazio alle iniziative di salvaguardia degli ecosistemi costieri e dei fondali marini.

L’intento della manifestazione, fortemente voluta dal Commissario Piazza, è quindi quello di promuovere la tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle peculiarità paesaggistiche del comprensorio ragusano. Anche per questo motivo, oltre alle iniziative rivolte al vasto litorale, da Cava d’Aliga a Scoglitti, ampio spazio avranno le iniziative concentrate sui Comuni montani, ovvero Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana. Non mancherà ovviamente l’attenzione alle riserve naturali, dalla Macchia Foresta del fiume Irminio al Pino d’Aleppo.

