A Ragusa conferenza sul giudice Rosario Livatino

La parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Ragusa ha promosso per lunedì 7 giugno, alle 20, una conferenza sul tema “Essere credibili: la sfida del Cristiano alla luce dell’esempio del beato Rosario Livatino”. A relazionare sarà don Giuseppe Cumbo, vicario episcopale del settore ovest dell’Arcidiocesi di Agrigento e promotore di giustizia nella fase suppletiva del processo di beatificazione. “E’ un appuntamento – spiega il parroco del Sacro Cuore di Ragusa, il sacerdote Marco Diara – che ci consentirà di approfondire meglio gli aspetti che hanno condotto alla venerabilità del magistrato e, soprattutto, di tratteggiarne la figura, facendo comprendere ai fedeli che saranno presenti in chiesa per l’occasione qual è stata la particolarità del suo messaggio”. Per specifica decisione dell’arcidiocesi di Agrigento il corpo del giudice è rimasto nel cimitero di Canicattì e quindi non è stata presentata istanza di spostamento della salma, come era stato ipotizzato in un primo tempo. L’appuntamento di lunedì, che si terrà nella chiesa di Ragusa, è stato programmato seguendo le indicazioni anticovid vigenti.

