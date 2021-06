Il progetto “Pro Diritti H”

Nel 2001 si è costituito in provincia di Ragusa il “Pro Diritti H”, un coordinamento di numerosi organismi che nel territorio si occupano di disabilità allo scopo di perseguire con più efficacia i comuni obiettivi di tutela ed inclusione sociale. Negli anni il “Pro Diritti H” ha organizzato diversi incontri di cui uno, recente, sull’inclusione scolastica che ha visto la massiccia partecipazione di insegnanti di sostegno, Asacom (assistenti all’autonomia ed alla comunicazione), dirigenti scolastici, referenti dell’Ufficio Scolastico Provinciale ed esponenti dell’Asp. Uno dei servizi del Coordinamento è “il Gruppo Genitori Informati” che si fa carico dello sportello scolastico. Ne fanno parte genitori che provengono dalle varie associazioni aderenti al PRO Diritti H e dai vari territori della provincia, che hanno costituito un gruppo di studio, coordinati dall’avv. Francesco Marcellino, con l’obiettivo di informare le famiglie sulle buone prassi per realizzare una vera inclusione scolastica.

“La novità che adesso annunciamo è che, sempre allo scopo di garantire un’informazione il più possibile capillare nel territorio provinciale, gli sportelli avranno sede nei tre Distretti Socio-Sanitari della Provincia (Vittoria, Modica, Ragusa) – dice la presidente del Coordinamento Pro Diritti H Ragusa, Salvatrice Cilia – Le famiglie che desiderano avere accesso agli sportelli possono semplicemente contattare una qualunque associazione aderente al “Pro Diritti H” che provvederà a metterle in contatto con questa rete di “genitori informati” che si occupano dello sportello e che sono parte integrante del coordinamento. Il mondo della scuola è in veloce e costante evoluzione (pensiamo al nuovo PEI). È importante mettere le famiglie in condizione di essere competenti ed informate su diritti, normative, prassi e procedure che possano facilitare il percorso scolastico dei propri figli.

