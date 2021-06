Terzi giochi grammaticali. Modica, vince Sofia Belluardo

Sofia Belluardo dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” di Modica si è aggiudicata la meritata vittoria ai terzi giochi grammaticali. Un risultato ricercato con infaticabile tenacia che l’ha portata a conquistare un primato, nelle scorse edizioni solo sfiorato. Per Paola Gugliotta, detentrice del titolo, un altrettanto meritato secondo posto, a conferma del valore della studentessa che si è congratulata con grande sportività con la sua compagna, riconoscendone la bravura. Terzo gradino del podio per Carmelo Basile, che già durante le fasi di qualificazione aveva dimostrato di essere tra i candidati che si erano messi più in evidenza per perspicacia e precisione nelle risposte ai quiz.

Tra gli applausi dei compagni, i riconoscimenti sono andati anche a Leonardo Buscema (premio speciale per il miglior progresso) e agli altri 8 finalisti, felici comunque di aver vissuto quest’esperienza di agonismo positivo e apprendimento alternativo tramite il gioco. Le prove della finale, alcune in formato digitale e altre consistenti in test carta-matita, hanno dato filo da torcere a tutti i partecipanti che, però, si sono saputi districare con una certa maestria e ottime capacità di problem solving, tra indovinelli, analisi grammaticale e logica e rompicapo inerenti la Lingua Italiana.

La cerimonia di premiazione si è svolta nel cortile antistante la sede centrale “Giovanni Falcone”, alla presenza di tutti gli insegnanti delle classi quinte dello stesso plesso e della Dirigente Scolastica, Concetta Spadaro, che si è congratulata con tutti coloro che hanno partecipato ai giochi e ha auspicato che l’iniziativa possa in futuro diventare occasione di sano confronto per un numero sempre più ampio di studenti della nostra scuola.

