Modica. Riattivata sorveglianza contro abbandono rifiuti

E’ stata riattivata la videosorveglianza in svariate zone del territorio di Modica per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti. Sono state 21 le sanzioni comminate dalla Polizia Municipale a chi, in questi giorni, è stato sorpreso a conferire i rifiuti in maniera irregolare. L’assessore Lorefice chiarisce che lo stop della discarica non deve vanificare il lavoro di questi anni che ha portato il Comune a raggiungere grandi risultati nella gestione dei rifiuti. “Se le utenze avessero mantenuto un comportamento diligente e corretto rispettando le regole per la differenziazione dei rifiuti, il grande disagio provocato dalla chiusura della discarica sarebbe stato di sicuro contenuto. Le utenze sono obbligate a conferire i rifiuti esclusivamente nel sistema a cui appartengono per cui una utenza residente in zona Sorda non potrà conferire nei poker stradali in quanto la stessa è già fornita di sistema porta a porta, così facendo rischia di creare disagi al sistema che è stato dimensionato per un determinato numero di utenze”. “La raccolta differenziata è una responsabilità che abbiamo verso le generazioni che verranno – chiarisce la dottoressa Di Rosa, P.O. del settore Ecologia – non possiamo continuare a portare i nostri rifiuti oltre confine solamente per la pigrizia di separare le varie frazioni e spendere soldi dei cittadini per conferire in discarica quando potremmo selezionare e vendere riducendo drasticamente i costi di gestione, Il cambiamento parte da ciascuno di noi e solo con l’impegno di tutti sarà possibile raggiungere grandi risultati”.

Di seguito l’elenco delle zone di istallazione delle telecamere del servizio ecologia:

Contrada Rocciola Torre Cannata

Green Club –Via G. Cannata

San Filippo e Cubisino

Zappulla

Contrada Pirato Cava Maria

Via Dente Crocicchia

Piano Ceci, Via Sant’ Antonio Streppinosa

Via Loreto Modica Alta

Contrada Mola

Pozzo Cassero

Torre Palazzelle

Frigintini Centro Urbano

Frigintini Ponte Margione

Cava Ispica

Passo Parrino

Contrada Crocevie Scalepiane

Contrada Crocevie

Via Rocciola Scrofani

San Giuliano Macallè

Contrada Torre Rodosta

Contrada Torre D’ Antona

Contrada Mista

Via Fiumara

Viale Medaglie D’Oro

Contrada Zimmardo Bella Magna

Villa Tedeschi (Vicino Ferrovie Pozzallo )

C.da Padre Ignazio

Contrada San Vito

Contrada Nacalino

Montesano

Contrada Fiume Lato

Contrada Catanzaro Pizzili

SS 514 dal Bivio di Modica al Bivio di Marina di Modica Pozzallo

Contrada Fasana

Contrada Caitina

Contrada Quartarella

Contrada Musebbi

Contrada Sant’ Elena

Via Sorda Sampieri ( Angolo Auto Room )

Contrada Busita

Via Sorda Scicli Contrada Pirato

Maganuco

Via Taormina Marina di Modica

Via Modica – Ragusa

Foro Boario Contrada Aguglie

