Modica. Consegnato il nuovo campetto di Montesano

Un nuovo campetto di calcio con erba sintetica di ultima generazione è stato consegnato lo scorso sabato agli abitanti della frazione modicana di Montesano. La struttura, che serve oltre alla popolosa frazione modicana anche le vicine S.Giacomo e Giarratana, era stata richiesta da tempo dai tanti ragazzi che frequentano la zona. “Tanto entusiasmo all’apertura delle porte, una voglia di rivivere lo sport che adesso può liberarsi in questo campetto che rappresenta un punto di incontro, oltre che sportivo. Continuiamo nella nostra politica di realizzare strutture sportive, piccole o grandi che siano, in ogni quartiere di Modica. Il prossimo in ordine cronologico sarà quello di Zappulla, altra zona densamente popolata al momento sprovvista di struttura sportiva pubblica”.

Salva