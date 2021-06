A scuola vaccinati: Euroform prenota i vaccini per gli studenti

Dal 3 giugno la Scuola Euroform di Modica prenoterà i vaccini per tutti i propri studenti e, a richiesta, anche per le famiglie. Basterà portare la tessera sanitaria in segreteria e in pochi minuti si otterrà l’appuntamento per ricevere la prima dose vaccinale presso il Centro Comprensoriale Vaccinazioni di Modica che è stato informato dell’iniziativa e subito si è mostrato disponibile ad appoggiarla. Considerando che per alcune classi della Scuola dei Mestieri l’ultima campanella suonerà nel mese di luglio, il vaccino rappresenta l’unica via percorribile per un sereno svolgimento delle lezioni sia pratiche che teoriche. L’obiettivo è quello di vaccinare almeno tutti gli alunni che rimarranno a scuola anche dopo la prima settimana di giugno ma, naturalmente, il servizio è offerto a tutti gli iscritti. Inoltre anche i componenti del nucleo familiare di un iscritto Euroform potranno usufruire della prenotazione semplicemente portando la tessera sanitaria presso la segreteria di Via Risorgimento a Modica

