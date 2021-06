Ragusa. Giovanni Lattuca alla Fiadel

La Fiadel di Ragusa, organizzazione sindacale che rappresenta i lavoratori del pubblico impiego, igiene ambientale e del terziario, guidata sin dal 2013 dal Segretario Generale Giorgio Iabichella, annuncia l’ingresso di Giovanni Lattuca nella federazione, già segretario provinciale di altri sindacati con esperienza decennale.

La nomina di Lattuca a segretario aggiunto della Fiadel di Ragusa è stata sancita dalla Segreteria Regionale, con a capo Giuseppe Badagliacca, e con l’avallo del Segretario Nazionale, Francesco Garofalo.

Il nuovo inserimento che apporterà un importante contributo all’ organizzazione sindacale già in crescita in tutta Italia e soprattutto in Sicilia, e’ stato accolto con entusiasmo da tutto il direttivo provinciale.

“Sono davvero soddisfatto dell’arrivo in Fiadel dell’amico Giovanni Lattuca – dichiara il segretario generale, Giorgio Iabichella – che certamente contribuirà, con la sua passione e competenza, alla crescita del sindacato nel territorio di Ragusa. L’innesto di Lattuca conferma la coesione interna e la progettualità che la nostra organizzazione sindacale ha sempre voluto ed applicato nei territori, diventando un riferimento autorevole per tutte le lavoratrici ed i lavoratori di ogni settore. Porgo, quindi – conclude Iabichella – il benvenuto a Giovanni Lattuca all’interno della grande famiglia della Fiadel di Ragusa, augurandogli di poter ottenere grandi risultati e gli obbiettivi che si è prefisso di raggiungere oggi insieme a noi.”

