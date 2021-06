Volley Modica Under 17 al via una nuova esperienza

Continuano ad arrivare risultati importanti per la pallavolo maschile a Modica, l’Avimecc Volley Modica si appresta a giocare le finali interterritoriali con il gruppo dei giovani Under17. Una corsa importante per un gruppo che ha lavorato tanto, agli ordini di mister Distefano e del suo vice Nicastro.

Le finali vedranno impegnate tre società: Vapor Trapani, Ricc Volley Brolo e, appunto, la Volley Modica. Tre gare, previste per Mercoledì 2 Giugno, che si giocheranno al Palazzetto dello Sport Saetta – Livatino in quel di Canicattì.

Dopo tanto duro lavoro e dopo aver dimostrato di essere i migliori in provincia, adesso è tempo di misurarsi con realtà come quelle di Trapani e Messina, in un percorso importante che non deve essere un punto di arrivo ma di partenza per questi giovani che potranno sfruttare questa grande occasione per migliorarsi e per fare esperienza.

Il sogno, per tutti, è quello di raggiungere grandi vette con la prima squadra impegnata in Serie A3, con questo obiettivo, che non bisogna mai perdere di vista, i giovani modicani scendono in campo ogni giorno per migliorarsi e dimostrare a tutti il loro valore umano e sportivo.

