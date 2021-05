Bilancio partecipativo 2021. Buona presenza dei monterossani

Sabato e domenica scorsi presso il Centro Giovanile di piazza San Giovanni si sono svolte le votazioni per i sette progetti ammessi del bilancio partecipativo edizione 2021 uno strumento che mira a promuovere il coonvolginento dei cittadini. I votanti sono stati ben 690 superando quelli degli anni precedenti. Per regolamento solo i quattro progetti più votati saranno finanziati.

I primi 4 progetti classificati sono stati:

– L’Officina del sorriso di Milena ed Angela;

– Radio web- Emmeradio dell’associazione Agras;

– Campetto polifunziobale “ Garofalo” di via Padre Pio – valorizziamo e miglioriamo la sua funzione per lo sport di Antonio Cannizzo;

– Il cortile sotto le stelle del circolo Leonardo Da Vinci.

“ l’amministrazione comunale. – afferma l’assessore al turismo, nonché vice sindaco Concetta Giaquinta – ringrazia tutti coloro che in vario modo hanno contribuito alla riuscita del progetto”.

