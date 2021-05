Kaucana. Il vento caratterizza la Coppa Aico

Una splendida giornata di sole e un bel vento da Ovest–NordOvest con intensità tra gli 8 e i 12 nodi, hannoaccolto, ieri, gli atleti optimist per la prima giornata della seconda Tappa della Coppa Aico – Coppa Touring,seconda prova del trofeo Kinder Joy of Moving organizzata dal Circolo Velico Kaucana su delega dell’Associazione italiana classe optimist e della Federazione italiana vela. Sono state disputate tutte e tre le prove previste in programma, malgrado la forte corrente da Ovest che ha costretto il comitato di regata a spostare, dopo la prima prova, il campo più verso terra. Nella divisione A, dopo tre prove, la classifica risultaguidata da Yusei Castroni della Società Canottieri Marsala mentre al primo posto della classifica femminile risulta Lucrezia Micieli del Circolo velico Kaucana, settima assoluta. Complessivamente, i partecipanti della divisione A sono 83. Nella divisione B, la classifica invece è guidata da Andrea De Murtas, della società Fraglia Riva Vela Malcesine, prima a livello femminile è invece Emma Librandi della Ssd Crotone, terza assoluta.I partecipanti della divisione B sono, in tutto, 36. L’entusiasmo dei soci e la macchina organizzativa del Circolo Velico Kaucana, già collaudata in precedenti eventi analoghi, ha brillantemente sopperito alle difficoltà logistiche causate dalla comunicazione, pervenuta all’ultimo momento, di indisponibilità del porto turistico di Marina di Ragusa, per il protrarsi dei lavori di dragaggio, dove era prevista già da inizio stagione l’organizzazione della regata. Gli accompagnatori degli atleti, provenienti da tutta Italia e anche dall’isola di Malta, in quest’ultimo caso con ben due società, hanno goduto appieno della giornata di mare potendo utilizzare tutte le strutture messe a disposizione dal circolo nel pieno rispetto delle disposizioni anticovidimposte dalla normativa nazionale e dai protocolli della Fiv. La manifestazione proseguirà anche nelle giornate di oggi e domani sempre nello specchio d’acqua antistante il Circolo velico Kaucana.

