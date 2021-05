A Marina di Modica ci sarà una sala da barba tutto l’anno

Anche Marina di Modica avrà la sua sala da barba 12 mesi l’anno. Proprio questa mattina il sindaco ha tagliato il nastro che sancisce l’apertura ufficiale della sala da parrucchiere per uomo che sarà aperta tutto l’anno nella frazione balneare. Il Primo Cittadino ha accettato l’invito di buon grado e ha sottolineato la sua soddisfazione per questa scelta durante il discorso inaugurale: “Complimenti a Orazio Giurdanella e a Giuseppe Armenia che hanno avuto il coraggio e l’intraprendenza di scommettere su Marina di Modica dopo un periodo così buio come quello che abbiamo trascorso. Uno dei nostri obiettivi centrali, da quando ci siamo insediati ormai otto anni fa, è stato quello di rilanciare Marina di Modica. Senza ombra di smentita possiamo dire di aver centrato in pieno l’obiettivo visto che la nostra frazione balneare è tornata a ricoprire la leadership di un tempo e a rappresentare una forte attrattiva oltre che per i turisti anche per gli imprenditori locali. L’apertura di un servizio essenziale come il parrucchiere per uomo è un altro tassello che aggiungiamo al mosaico. Marina deve essere viva 12 mesi l’anno, non solo durante la stagione estiva”.

Salva