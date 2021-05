Rifiuti fuori dai cassonetti. Modica, diffidato il Comune

L’Asso-Consum ha ricevuto numerose segnalazioni di cittadini modicani residenti nella zona della Consorziale S. Giuliano Macallè S. Elena i quali lamentano che da qualche tempo risultano essere stati collocati dei cassonetti per la raccolta differenziata sulla carreggiata, in prossimità di una curva. La carreggiata, soggetta ad elevato traffico veicolare, sovente di mezzi pesanti, risulta larga soli 4 metri, ulteriormente ridotta dalla presenza dei predetti contenitori. L’ubicazione di tali cassonetti risulta in contrasto con quanto previsto in materia dal Codice della Strada il quale stabilisce che i cassonetti per la raccolta devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione. “Grazie all’escamotage della sistemazione dei contenitori nel tratto di strada in questione – spiega l’avvocato Rosario Nigro – il Comune non ha più applicato ai residenti l’agevolazione della riduzione del 60% prevista per la distanza dai cassonetti oltre un Km. A ciò si aggiunga che per parecchi giorni, i rifiuti non vengono raccolti e quindi si ammassano lungo la strada creando ulteriore pericolo all’incolumità dei cittadini automobilisti e non, oltre all’evidente danno ambientale procurato. La mancata raccolta dei rifiuti e la violazione permanente del servizio di raccolta oltre a rappresentare un evidente danno ambientale, legittima i contribuenti a ottenere lo sgravio dell’80% del tributo”. L’Asso-Consum di Modica, quindi, ha diffidato il Comune in solido con la Ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti, a porre in essere con urgenza tutte le misure e gli interventi necessari a correggere e/o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni sopra accertate ed ha invitato l’Ente Comunale a rimborsare la TARI pagata da tutti i contribuenti vittime delle violazioni relative al servizio di raccolta”.

