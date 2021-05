Confermate le Olimpiadi di Tokyo senza pubblico straniero.

Lo sport mondiale riparte alla grande anche se permangono le limitazioni di accesso agli stadi e impianti sportivi. Dopo l’Europeo di calcio, sembrano confermate anche le Olimpiadi di Tokyo in programma dal 23 luglio all’8 agosto, mentre tra 9 mesi assisteremo alle Olimpiadi invernali di Pechino. Riparte quindi lo sport ai massimi livelli compresa questa sera la partita di Eurolega di volley Italia-Polonia in programma alle 19,30. Un calendario 2021 fitto di appuntamenti sportivi con in testa le Olimpiadi di Tokyo con l’Italia intenzionata a recitare il ruolo di protagonista. Questo almeno l’auspicio del presidente Malagò di recente confermato per la terza volta consecutiva alla guida del Coni. “Al momento abbiamo 287 atleti -ha detto Malagò- che hanno raggiunto i limiti imposti dal CIO per la partecipazione ai giochi olimpici, mentre altri sono in corsa per essere aggiunti alla lista”. Quello che invece sembra certo è che i turisti stranieri non potranno assistere ai giochi, appannaggio solo degli appassionati giapponesi. L’Italia di sicuro cercherà di fare meglio degli 8 ori, 12 argenti e 8 bronzi conseguiti nel 2016 a Rio de Janeiro.

