Ragusa. Comune s’illumina di rosa per omaggiare Damiano Caruso

Da stasera fino a lunedì 31 maggio la facciata del Comune di Ragusa sarà illuminata di colore rosa, simbolo della maglia rosa nel ciclismo, per omaggiare il ciclista professionista ragusano Damiano Caruso, autentico campione che si sta mettendo in luce nelle gare del Giro d’Italia, le cui ultime tre tappe si correranno oggi, venerdì 28 maggio, domani 29 e domenica 30 maggio.

A disporlo il sindaco Peppe Cassì che ha accolto la richiesta del presidente della Consulta comunale giovanile, Simone Diquattro di rendere omaggio in tal modo al campione ragusano di ciclismo.

Salva