Incidente stradale a Marina di Modica. Morto il motociclista

È deceduto all’Ospedale Cannizzaro di Catania il motociclista sciclitano vittima giovedì pomeriggio di un incidente della strada sulla Sp. 66, all’incrocio con l’ingresso principale di Marina di Modica. Franco Campailla, 79 anni, sciclitano, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, era finito col suo scooterone sotto un autocarro proveniente da Sampieri. Era stato trasportato in elisoccorso a Catania.

