Ragusa. Impraticabili i marciapiedi viale delle Americhe

“Lo stato del verde pubblico, in città, anche con riferimento ai decespugliamenti, continua a lasciare parecchio a desiderare. Gli interventi effettuati non seguono un criterio logico, sono gestiti a macchia di leopardo. Ci chiediamo se non si possa fare di più e meglio”. E’ l’interrogativo sollevato dal presidente dell’associazione politico-culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, dopo avere raccolto la segnalazione di alcuni cittadini sullo stato in cui versano i marciapiedi delle arterie stradali accanto al centralissimo viale delle Americhe. “Accade, ad esempio, in via Quintino Cataudella e nelle vie alla stessa perpendicolari – continua Chiavola – che le erbacce abbiano raggiunto livelli di crescita tali da invadere perfino lo spazio della banchina rendendola impraticabile. Una circostanza a dir poco assurda. E poi perché qui non c’è la stessa attenzione che magari si registra in altre parti della città? Ma davvero dobbiamo continuare a fare i conti con le solite differenze tra cittadini di Serie A e di Serie B? Riteniamo che l’Amministrazione comunale debba curare un po’ di più l’aspetto del decoro. Capiamo che il territorio di cui occuparsi è molto vasto. Ma non è giustificabile tenere certe zone della città in queste condizioni”.

