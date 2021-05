Gli effetti della pandemia sulle donne di colore sudafricane

In generale le crisi, tra cui il Covid19 tendono a colpire le donne in modo più grave rispetto agli uomini. Tra queste includiamo le circostanze familiari vitali quando si studiano le donne perché tendono ad essere le principali badanti in casa, svolgendo la maggior parte del lavoro domestico. L’importanza di considerare le circostanze sia familiari che individuali diventa lampante quando si guarda all’impatto della pandemia. La chiusura delle scuole e dei centri di sviluppo della prima infanzia ha fatto sì che le donne aumentassero le loro responsabilità domestiche. L’evidenza mostra che molte più donne rispetto agli uomini hanno aumentato il tempo dedicato alla cura dei bambini durante i primi mesi della chiusura forzata per coronavirus che ha finito per colpire sia il benessere che il libero arbitrio delle donne. Questo è il motivo per cui termini come “politiche di mainstreaming di genere”, “interventi rispondenti al genere” e “bilancio basato sul genere” sono diventati più popolari nelle discussioni sulle politiche pubbliche negli ultimi anni. Durante la pandemia le donne avevano maggiori probabilità di perdere il lavoro rispetto agli uomini. Questa perdita ha avuto un forte impatto sulle libertà economiche delle donne e sulle loro libertà sociali. Queste libertà includono, ad esempio, avere risorse sufficienti, il diritto a vivere una vita dignitosa e la tranquillità che accompagna il sentirsi al sicuro nella propria comunità, definendo la relazione di un individuo con le proprie comunità o lo stato; includono libertà politiche, libertà economiche, libertà sociali, garanzie di trasparenza e sicurezza protettiva. Queste identità sociali aggiuntive privilegiano e svantaggiano le donne in vari modi. Le donne di colore, ad esempio, sarebbero state gravemente colpite dai mali sociali che hanno accompagnato questa pandemia rispetto a qualsiasi altro gruppo di donne in Sud Africa. “Separare le donne in base alla razza nell’analisi politica fornirebbe quindi informazioni utili che non sarebbero altrimenti osservate se le donne fossero state studiate come un gruppo omogeneo. Argomentazioni simili potrebbero essere avanzate per segmentare ulteriormente i gruppi in base alle loro identità sociali” ha affermato la l’analista politica analista Lois McNav. Le donne costituiscono la metà della popolazione sudafricana. “È importante considerare come le decisioni e le politiche possano influenzare l’andamento. Non riuscire a intraprendere un’analisi di genere non significa che uomini e donne siano trattati allo stesso modo. Piuttosto che è probabile che le donne siano implicitamente prevenute negativamente” ha concluso l’analista politica.

