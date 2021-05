Confagricoltura dona defibrillatore al Comune di Scicli

Confagricoltura Ragusa, insieme alla ONLUS di Confagricoltura “Senior – L’Età della Saggezza”, grazie ai fondi raccolti con il 5 per Mille nell’anno 2020, ha donato un defibrillatore al comune di Scicli.

“Un gesto simbolico – spiega il direttore di Confagricoltura Ragusa, Giovanni Scucces– che vuole rappresentare l’impegno della nostra organizzazione di categoria e della sua ONLUS a sostegno delle comunità in cui opera. Abbiamo deciso di donare alla città di Scicli un defibrillatore in quanto strumento medico prezioso che può salvare la vita in casi di emergenza cardiologica”.

Lo scorso anno, in piena emergenza pandemia da Covid-19, Confagricoltura Ragusa ha donato due respiratori polmonari all’Asp 7 di Ragusa, a riprova della sensibilità sociale della più antica organizzazione delle imprese agricole.

Senior L’Età della Saggezza ONLUS – promossa dall’Associazione Nazionale Pensionati di Confagricoltura – è stata costituita nel 2007 con la finalità di svolgere attività nei campi dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili con particolare attenzione per le persone anziane in condizioni di disagio economico, sociale e di salute che operano nell’agricoltura e vivono nelle zone rurali. Senior ha maturato negli anni una significativa esperienza filantropica. Grazie ai fondi provenienti dalle scelte del 5 per Mille Irpef e da alcune donazioni dirette, sono stati realizzati numerosi interventi umanitari e socialmente utili.

Attività che qualificano Senior L’Età della Saggezza come una Onlus sensibile alle necessità delle persone e delle comunità che si trovano in uno stato di bisogno operando concretamente nel campo della solidarietà.

Salva