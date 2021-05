Rifiuti a iosa. Lettera al sindaco di Modica. Riceviamo

Caro Signor Sindaco,

sono oramai settimane che la provincia di Ragusa, cosi come il nostro comune è invasa di rifiuti.

Rifiuti che stanno creando delle vere e proprie problematiche e che, con l’aumentare delle temperature, andranno a peggiorare le cose. Non c’è una sola zona pulita, l’aria è pesante, i cattivi odori sono percepibili anche a parecchia distanza. Tali rifiuti sparsi ovunque, oltre ai cattivi odori stanno portando ulteriori conseguenze, come ratti, blatte, animali randagi che spaccano i sacchi trascinando la sporcizia in cerca di cibo e, soprattutto, problemi di sanità pubblica. Tale situazione potrebbe arrecare danni anche a quelle aziende che in maniera responsabile stanno accatastando i rifiuti nell’attesa che vengano smaltiti, ma nello stesso tempo rischiano di ritrovarsi ad avere problemi di sanità nelle proprie aziende.

La colpa di tutto ciò non mi sento di darla a Lei, cosi come sono sicuro che la pensano gli altri miei concittadini, ma penso anche che sia suo dovere in quanto primo cittadino e “responsabile della salute pubblica di Modica” trovare un’immediata soluzione temporanea al problema.

Non è un biglietto da visita nemmeno gradevole per tutti i turisti che verranno finalmente a visitare, conoscere, la nostra città.

Una soluzione immediata e temporanea potrebbe essere di noleggiare immediatamente dei container dove depositare i rifiuti fino allo sblocco della situazione di stallo in cui ci troviamo.

Conoscendo il suo animo sensibile nei confronti della Città e nel volere la stessa pulita, sono certo che sì attiverà immediatamente.

Con stima

Nino Gerratana

