Novità decreto sostegni bis al centro di appuntamento Anc Ragusa

Le novità del decreto sostegni bis. E’ il tema dell’appuntamento formativo promosso per domani, martedì 25 maggio, dall’Associazione nazionale commercialisti di Ragusa. L’evento webinar si terrà dalle 15 alle 17,30 e sarà centrato sulla relazione e gli approfondimenti curati dall’esperto Ernesto Gatto, commercialista in Palermo. Dopo l’apertura lavori e i saluti istituzionali da parte del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, del presidente nazionale Anc, Marco Cuchel, e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Maurizio Attinelli, si scenderà nel dettaglio delle questioni oggetto del confronto. In particolare, ci si soffermerà sul nuovo meccanismo per l’ottenimento del fondo perduto, sulle istanze di contributo ancora sospese dall’Agenzia, sul nuovo credito d’imposta relativo alle locazioni. E, ancora, riflettori puntati sull’esonero da tassazione per i canoni di locazione non riscossi, sulla cancellazione dell’Imu 2020 per i soggetti con calo di fatturato, sull’anticipazione momento emissione nota di credito nelle procedure concorsuali. Altra tematica che sarà affrontata la sospensione del blocco dei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione in presenza di debiti esattoriali.

