Pozzallo. Finanziati lavori di completamento asilo nido comunale

L’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha notificato al Comune di Pozzallo il decreto di finanziamento di 500.000 euro per i “Lavori di completamento e di arredo dell’asilo nido comunale“.

Come è noto, l’importante struttura, chiusa ormai da parecchi anni, potrà essere resa usufruibile dalla comunità, perché oltre i lavori ai completamento, seguiranno subito le forniture di tutti gli arredi necessari per il funzionamento.

E’ già stato dato mandato all’Ufficio Contratti di iniziare le procedure di gara di appalto e si prevede che l’inizio dei lavori potrà essere possibile nel prossimo autunno.

Soddisfazione del Sindaco Roberto Ammatuna: un altro importante finanziamento regionale che fornirà alla nostra città una struttura sociale importantissima. I tanti finanziamenti ottenuti da questa Amministrazione Comunale, serviranno a rendere Pozzallo non solo più moderna, ma anche più umana e civile.

