Riapre la “Badia” al Quartiere Catena di Modica

Da alcuni giorni si è insediata nella struttura conventuale, conosciuta come la “Badìa, al Quartiere Catena di Modica, una Comunità Missionaria formata da Padre Carlo, Missionario Saveriano, Suor Dorina, Missionaria Comboniana, e Suor Adriana, Missionaria Saveriana.

Il gruppo di religiosi si propone di fornire un servizio spirituale e materiale a quanti nel Quartiere ne avessero bisogno ed in particolare alle famiglie extracomunitarie. Nel 2015, dopo la chiusura del convento, con il trasferimento delle suore Carmelitane, era avvenuta la chiusura ma i residenti avevano avviato una petizione con trecento firme per scongiurarne l’abbandono dello storico Convento delle Suore Carmelitane di Via Santa Margherita, comunemente conosciute come le suore della Badìa. Il provvedimento, di conseguenza, aveva messo fine anche all’attività dell’asilo nido che aveva ospitato generazioni di bambini del quartiere Catena. La chiusura era stata decisa dalla Madre Superiore Generale, Suor Maria Madalena Tada.

