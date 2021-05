Modica. Franco Ruta avrà intitolato il vicolo della Dolceria Bonajuto

La Giunta Municipale di Modica ha chiesto ufficialmente alla Prefettura la deroga per poter cambiare la toponomastica della strada su cui insiste l’Antica DolceriaBonajuto. Essa diventerà Vicolo Franco Ruta. Un omaggio ad un cittadino illustre che si è speso tanto per la propria Città il cui ricordo, non appena verrà concessa l’autorizzazione, verrà perpetuato anche in questo modo. “Abbiamo dovuto chiedere la deroga – commenta il Sindaco Abbate – perché la scomparsa di Franco Ruta risale al 2016, quindi non sono ancora trascorsi i 10 anni necessari per l’intitolazione di pubbliche vie o strutture a illustri personaggi. Per l’eccezionalità della persona in questione e a seguito delle numerose sollecitazioni ricevute, abbiamo ritenuto doveroso richiedere la deroga ed accelerare così il normale iter burocratico. Aspettiamo adesso una risposta, che non dovrebbe tardare, per poter ufficialmente celebrare la creazione del Vicolo Franco Ruta”.

