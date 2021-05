Ragusa. Domani si procede a raccolta dell’umido ma non del vetro

La chiusura della discarica di Sicula Trasporti di Lentini sta comportando gravi problemi a un gran numero di Comuni siciliani, tra cui anche tutti quelli della provincia di Ragusa.

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì rende noto che non è stato possibile svuotare l’impianto di Trattamento meccanico biologico di Cava dei Modicani che è ormai saturo e non può al momento accogliere altri rifiuti.

“La impossibilità di liberare i cassoni già carichi – afferma il primo cittadino – impedisce di effettuare la raccolta ordinaria, oggi della plastica e domani del vetro, delle utenze domestiche. In via di soluzione, invece, il guasto all’impianto di compostaggio e quindi la raccolta dell’umido può proseguire, seppure con dei rallentamenti.

Domani, mercoledì 19, si procederà alla raccolta solo dell’umido e non anche del vetro, il cui mastello non deve essere esposto. Il problema, lo ribadisco, è di carattere regionale ed alla Regione abbiamo chiesto di fornire una soluzione nell’immediato.

L’isola patisce un cronico deficit di impianti di smaltimento di rifiuti, e la chiusura per esaurimento della sua più grande discarica, quella di Sicula Trasporti in territorio di Lentini, rischia di far saltare il banco. Le comunicazioni dei disservizi non possono che avvenire di giorno in giorno, essendo la situazione in continua evoluzione, ed attendendo la soluzione da un momento all’altro.

Comprendo i disagi che tutti stiamo vivendo e capisco che è inevitabilmente il sindaco il riferimento a cui ogni comunità palesa il proprio malcontento. Da parte mia posso assicurare che ogni sforzo è teso a ridurre al minimo i disservizi, inevitabili in una situazione del genere. Appena possibile comunicherò ogni aggiornamento, e invito coloro che non lo hanno ancora fatto a iscrivervi gratuitamente alla piattaforma “Sindaci in contatto 2.0”, disponibile sul sito del Comune, per ricevere eventuali comunicazioni urgenti direttamente sul proprio telefono. Già risultano registrate circa 10mila utenze”.

