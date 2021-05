Ciclismo. Gsd Almo 1966 ottiene risultati a Giarre e a Trapani

Ancora un fine settimana ricco di soddisfazioni per il Gsd Almo 1966 che è stato presente al secondo trofeo ciclistico Città di Carruba, memorial Salvatore Messina, a Giarre, con la partecipazione degli atleti delle categorie Esordienti maschile e femminile, vale a dire Giuseppe Garofalo, Diana Ingrid Putelli, Clelia Centamore e Margherita Putelli; e al terzo memorial Peppe Asta disputatosi a Napola, nel Trapanese, con gli atleti della categoria Juniores, vale a dire Enrico Ficili, Michele Brugnano, Marco Minissale, Giuseppe Giuliana, Marco Brancato e Giuseppe Daidone. Per quanto riguarda la prima competizione, una superlativa Margherita Putelli si è classificata al sesto posto assoluto, dando ancora una volta prova delle proprie capacità mentre bene si è comportato Giuseppe Garofalo. Nell’altra competizione, da segnalare il nono posto di Giuseppe Giuliana per quanto riguarda gli Juniores mentre Daidone è arrivato quinto tra gli Under. Le buone nuove, però, non si esauriscono qui in quanto Giuseppe Carmeni, impegnato con la maglia della rappresentativa siciliana nel Lazio, ha ottenuto un settimo posto meritevole della massima attenzione, risultato che lo ha posto all’attenzione degli addetti ai lavori. “Un altro fine settimana ricco di spunti e stimoli – commenta Giuseppe D’Aquila a nome del Gsd Almo – che ci fa guardare con fiducia al prosieguo della stagione. Siamo molto soddisfatti per i risultati che continuano ad arrivare e ad impreziosire il nostro palmares”.

Salva