Il modicano Simone Molè è campione italiano Worldclass 2021

Simone Molè, classe 1990, è il nuovo campione di World Class Italia 2021, diventando così il miglior bartender d’Italia. La competizione conta i migliori 50 bartender dello stivale che hanno partecipato con il loro progetto #Beepositive. Lo scopo del challenge #Beepositive era quello di creare un drink con Ketel One, utilizzando due ingredienti locali, un derivato delle api e un altro a scelta del bartender. Non è tutto, perché la richiesta parte da una problematica che affligge il mondo, ovvero il rischio di estinzione delle api.

Creare, dunque, un drink con ingredienti locali che dia vita ad un progetto messo in atto dalla community locale con lo spiritpo di cooperazione delle api. Creare il proprio alveare in sostanza. Il giovane bartender modicano ha presentato un drink che mira ad essere il protagonista di un momento rilassante e diventare un messaggio con effetto immediato. Semplice, low alcol, con ingredienti super locali che tendono a far rilassare il corpo e la mente. Pensato anche dal punto di vista cromo-terapico con il viola, colore rilassante e della lavanda de Gli Aromi di Russino, e il giallo, colore della creatività e del miele Millefiori di Dalma Cultrera, ecco i due ingredienti locali principali. L’aver scelto determinate tecniche e ingredienti di accostamento è dipeso dalla voglia di poter dare una sensazione completamente rilassante. All’interno di esso troviamo Ketel One, No stress aperitivo a base di lavanda e miele, una soda di fieno tostato e un meringa-sandwich a base di lavanda e miele montato. Molè porta a casa un importante trofeo che rende tutta la città di Modica orgogliosa.

