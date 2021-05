“Cerco l’investitore di mia mamma”. Riceviamo

Buongiorno,

Sono M.R.P., e vi contatto in merito a un pedone investito (MIA MAMMA) il 22 marzo 2021 h.08:35 sulle strisce pedonali di Via Resistenza Partigiana, quelle situate dopo la curva in corrispondenza di Piazza Libertà a Modica.

Ho bisogno di rintracciare i passanti che hanno dato soccorso a mia madre e che hanno chiamato il 118 in quanto i vigili sul verbale non hanno annotato nome e cognome di queste persone.

Potrebbero essere testimoni dell’investimento e aver visto mia madre sul passaggio pedonale nonostante causa l’impatto con l’auto sia stata sbalzata di 14 metri fuori dalle strisce.

Potete aiutarmi tramite un annuncio? Alcuni cittadini di Modica mi hanno detto di rivolgermi a voi.

