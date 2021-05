Gsd Almo 1966, i ciclisti monterossani in evidenza

Si fanno valere gli atleti del Gsd Almo 1966 che danno il massimo, in tutte le competizioni in cui sono impegnati, per tenere alto il nome del sodalizio monterossano. E’ stato il caso di Giuseppe Carmeni che, sabato scorso, impegnato nella prima edizione della Valle del Gogna Gold race, in Abruzzo, è arrivato al quinto posto con la casacca della rappresentativa regionale Sicilia. Anche gli altri atleti del team monterossano convocati con la selezione regionale, vale a dire Luca Brancato e Diego Catalfamo, hanno concluso la gara nel gruppo di testa, nonostante l’agguerritissima concorrenza proveniente da ogni parte d’Italia. Bene, dunque, ha fatto Carmeni che è riuscito a spingersi sino alle pendici del podio, dando prova di continuità con la sua pedalata. Sempre durante lo scorso fine settimana, da segnalare, nel settore delle mountain bike, un’altra performance degna di nota. Marco Minissale del Gsd Almo 1966 ha infatti conquistato un bellissimo podio, circostanza che lo proietta tra i ciclisti più interessanti della sua categoria. In evidenza anche Margherita Putelli che, per l’occasione, è tornata a casa e ha animato una gara nella sua Gussago, nel Bresciano, riuscendo a tenersi in forma e arrivando nel gruppo di testa.

