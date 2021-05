Test rapidi: a Modica ancora 0 positivi su 706 tamponi

Per la terza giornata consecutiva a Modica non si registra nessun positivo su oltre 700 tamponi processati. Numeri importanti che continuano a premiare il buonsenso dei cittadini e il super servizio di screening di massa che registra durante ogni turnazione una forte affluenza della popolazione. I test rapidi tornano venerdì dalle 16 alle 20 presso l’atrio comunale di Palazzo San Domenico e continuerà per tutto il mese di maggio ogni martedì e venerdì. Continuano intanto le vaccinazioni nel nuovo hub vaccinale di contrada beneventano a Modica.



