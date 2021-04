Foto di Mattia Cappello

La festa di San Giorgio a Modica è da sempre sentita, si contradistingue per un frenetico entusiasmo popolare.

“L’attesa è finita – afferma don Stracquadanio – la festa di San Giorgio, tanto attesa dai devoti, anche quest’anno 2021 sarà celebrata senza manifestazioni esterne. Tuttavia rimane un maggiore impegno per approfondire il suo fulgido esempio di fedeltà al Vangelo e la sua coraggiosa testimonianza”. L’emergenza sanitaria in atto, che ha radicalmente il modo di vivere e di socializzare, non permette di vivere a piano la Festa. E anche quest’anno i festeggiamenti si svolgeranno i toni ridotti ma con il fervore di sempre.

Tanti sono gli elementi che compongono questa festa: i colpi a cannone preludio del giorno dedicato al Santo, i tradizionali “piretti”, la “scinnuta” il giorno di Pasqua, i giri infiniti tra le navate del Duomo, lo squillo festoso delle campane, la mitica campana di Peppe Lucifora. Tutto questo a causa della pandemia non sarà possibile viverlo, ma con la mente è possibile ricordarlo.

Don Giuseppe Ruta, docente all’Università Pontifica Salesiana, qualche anno fa ha realizzato uno studio sulla festa di San Giorgio, tra le pagine sottolineava che quella di San Giorgio è una festa legata alla storia della Città. “Nonostante il clima – scrive Ruta – effervescente, talora rovente, della festa, quella di San Giorgio è la processione più importante dal punto di vista storico, perché ad un’attenta ricostruzione della sua organizzazione e del suo sviluppo plurisecolare sarebbe possibile, rinvenire, più che nelle altre, i tratti distintivi della storia millenaria della Contea e della Città di Modica”.

In questo tempo di pandemia non ci sarà la processione esterna, un percorso lungo 12km, ma domenica 25 giorno della festa esterna, alla fine delle celebrazione serale verrà benedetto la Città con il busto reliquiario del Santo.

