Covid: scendono i casi ma si registrano due decessi in provincia

Nelle ultime 24 ore si stabilizza la curva epidemica in Provincia di Ragusa. Scendono i positivi in isolamento domiciliare e diminuiscono i ricoveri ma si registrano due nuovi decessi. Trand opposto quindi per il territorio ibleo rispetto ai giorni precedenti ma nelle città di Ragusa e Vittoria si conta un leggero aumento delle unità positive. A preoccupare maggiormente e Ragusa che supera i 400 casi aumentando l’indice di positività.

I dati dei soggetti positivi a Scicli è di 90 (-3 rispetto a ieri), Acate 18 (-), Chiaramonte 10 (+1), Comiso 188 (-4), Giarratana 11 (-), Ispica 22 (-), Modica 127 (-1), Monterosso 7 (+1), Pozzallo 61 (-), Ragusa 401 (+3), Santa Croce 46 (-3), Vittoria 277(+2). Le persone positive sono 1330 (ieri erano 1337) di cui 1258 in isolamento domiciliare, 56 ricoverate e 16 nella Rsa di Ragusa.

Al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono 27 persone ricoverate in Malattie infettive (di cui 3 fuori provincia); 12 in area grigia e 11 in Terapia intensiva. Al Guzzardi di Vittoria, 6 i ricoveri in area Covid. Si procede intanto con le vaccinazioni dei soggetti cosiddetti «fragili».

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 8957 mentre i decessi 240.



