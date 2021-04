Ryanair annuncia il ripristino di quattro rotte a Comiso

Ryanair ha annunciato oggi il suo operativo estivo da Comiso riconfermando quattro rotte per Bruxelles Charleroi, Francoforte Hahn, Milano Malpensa e Pisa, come parte integrante dell’operativo estivo 2021 su Comiso.

Ryanair conferma il proprio impegno su Comiso e si aspetta che il suo operativo estivo ’21 contribuirà a stimolare il traffico aereo regionale e la ripresa del settore turistico.

Il Direttore Commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness, ha dichiarato: «Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare il nostro operativo estivo da Comiso, con un massimo di 11 voli settimanali su quattro rotte come parte del nostro programma per l’estate ’21. I clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo. Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli € 24.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica 25 aprile. Poiché queste incredibili offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione».

«La Summer 2021 consolida un rapporto ormai stabile tra l’Aeroporto di Comiso e la compagnia Ryanair, aiutandoci a rispondere ad alcune delle principali esigenze di trasporto da e verso il territorio della provincia di Ragusa e in generale del Sud est siciliano», commentano il presidente e l’amministratore delegato della Soaco, società di gestione dell’aeroporto di Comiso, Giuseppe Mistretta e Rosario Dibennardo: «Sicuramente quest’annus horribilis per il trasporto aereo ha fortemente condizionato la possibilità di sviluppare ulteriormente la programmazione condivisa tra Soaco e Ryanair, tuttavia è per noi molto importante il fatto che, in un contesto di significativa contrazione delle rotte a livello europeo, la compagnia abbia deciso di riconfermare sul nostro scalo tutte e quattro le rotte che erano già operative nell’estate dello scorso anno: un segnale di grande fiducia che non solo testimonia l’intensità del nostro impegno sul fronte delle interlocuzioni commerciali, ma anche e soprattutto l’appetibilità del nostro territorio come destinazione legata sia al business che al turismo. È proprio alla luce di questo che confidiamo anche in un’ulteriore incremento delle rotte e dei voli non appena sarà possibile il ritorno alla normalità».

