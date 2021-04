Santa Croce Camerina. Il flash mob dei ristoratori a Punta secca

A Punta Secca, nel cuore dei luoghi di Montalbano, circa duecento ristoratori hanno partecipato al flash mob per chiedere la riapertura dei locali in Sicilia. La protesta è andata in scena anche davanti all’abitazione del “Commissario Montalbano”.

L’iniziativa è stata promossa dal CoRiSicilia, movimento nato nell’isola degli operatori del settore. Tra i partecipanti anche lo chef Ciccio Sultano, due stelle Michelin, che parla di “aria di persecuzione”. “Che pazzia è – osserva – permettere a un cinema di aprire al chiuso e vietarlo a un ristorante?”.

Durante la manifestazione si è formato anche un corteo dietro una bara, simbolo, per i manifestanti, “della morte delle partita Iva”.

“Abbiamo scelto i luoghi di Montalbano perché hanno un forte contenuto simbolico – spiega Giuseppe Fiaccavento, responsabile dei ristoratori di Santa Croce Camerina – e non ci fermiamo: vogliamo incontrare a Palermo il presidente della Regione, Nello Musumeci. Chiediamo che il governo dell’isola si faccia carico delle difficoltà atroci di un settore che è trainante per l’economia dell’isola e che sta pagando un prezzo più alto degli altri

