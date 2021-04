Modica. Disagi alla circolazione al Quartiere Sorda

Oggi al Quartiere Sorda si sono verificati disagi, con problemi alla circolazione veicolare, per via dei lavori per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in Via Sacro Cuore e Via Risorgimento.

È accaduto che l’impresa incaricata, ha proseguito nei lavori nonostante precedentemente fosse stato concertato con il Comando di Polizia Locale di sospenderli durante l’orario di uscita ed entrata degli studenti negli istituti scolastici. Cosa che ha fatto la mattina ma non a mezzogiorno, riaprendo Via Sacro Cuore ma inibendo Via Risorgimento proprio nel momento di maggiore densità veicolare poichè è coinciso anche con l’assenza di operatori di Polizia Locale sui luoghi, impegnanti a garantire il servizio di uscita antistante alle varie scuole.

Non appena al Comando è giunta la segnalazione dei disagi, è stata immediatamente disposta la riapertura dell’arteria e il blocco dei lavori.

Il Comando di Polizia Locale si scusa per i disagi che hanno dovuto subire gli automobilisti, ma consapevole che queste opere contribuiranno a garantire maggiore sicurezza per la collettività.

