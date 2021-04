Pallamano. La KeyJey Ragusa sonoramente sconfitta a Benevento

Una partita da dimenticare per la KeyJey Ragusa in occasione della sesta giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano, girone C. A Benevento, il sette ibleo è stato sconfitto con il risultato di 39-13 (primo tempo addirittura 21-3). Un approccio completamente sbagliato e assenza totale di idee per i ragusani, una vera e propria doccia gelata con l’auspicio che questa pesantissima battuta d’arresto serva a riportare l’intero gruppo alla realtà dopo l’euforia del risultato col Noci. “Non bastano le assenze di Russo e Garozzo – spiegano dalla KeyJey – a giustificare una prestazione simile. Ma dallo staff tecnico c’è la certezza che sapremo ritrovarci immediatamente e arriveremo alla partita di sabato prossimo, col forte Lanzara, un’altra vicecapolista, con le giuste motivazioni e la giusta concentrazione per cercare di ottenere ancora una volta un risultato positivo”. Il sette ibleo punta senza mezzi termini alla salvezza ma è indispensabile riuscire a piazzare qualche altra zampata per ottenere i punti che ancora mancano con l’obiettivo di tagliare il traguardo senza alcun tipo di problema. In classifica, la situazione si è complicata. I ragusani sono di nuovo al terz’ultimo posto in coabitazione con l’Haenna, a quota 11 punti.P

