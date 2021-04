“Ora ci vedo bene, ringrazio l’Ospedale Maggiore”. Riceviamo

Dal più profondo del mio cuore voglio ringraziare tutto il reparto di Oculistica dell’Ospedale Maggiore di Modica per l’accoglienza e la professionalità ricevuta ..Dopo avermi fatto il tampone all’ingresso, risultato negativo, mi hanno sottoposto a visita sempre con gentilezza e professionalità. Hanno individuato il mio problema e lo hanno risolto .Grazie a tutto il reparto di Oculistica riesco a vedere, cosa che prima non potevo fare. Se poche volte qualcosa non va per il verso giusto va detta, ma quando le cose vanno bene, anzi benissimo, bisogna dirlo pure . Talvolta un piccolo riconoscimento, una piccola frase aiuta di sicuro tutto il personale medico e lo gratifica per il lavoro che fanno

MARCELLO CRUCETTA

