Acate. Bambini tagliano orecchie a un cucciolo di cane per gioco

Sembra essere diventato un gioco infliggere dolore ad altri esseri viventi e una delle scene più raccapriccianti succede proprio in provincia di Ragusa nel quartiere popolare di Acate, dove un gruppo di bambini, armati di coltelli e forbici, tagliano per gioco le orecchie dei cani randagi. Una sconfitta all’umanità, che rappresenta il poco rispetto nei confronti degli esseri viventi. Fortunatamente un uomo che per caso si trovava in quella zona ha potuto assistere alla macabra scena, allertando subito le forze dell’ordine e i soccorsi. Il cucciolo è stato prontamente portato da un veterinario che ha medicato le ferite riportate ed è stato chiamato Leone.

I bambini sono stati identificati.

