Presentata la Salita dei Monti Iblei edizione 2021

Presentata ieri presso la sala giunta del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, l’edizione 2021 della “Salita dei Monti Iblei” che quest’anno aprirà la stagione automobilistica per il trofeo italiano di velocità nelle montagne del sud, oltre al campionato siciliano delle auto moderne e storiche.

Alla presentazione dell’evento erano presenti il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza, il Sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri, l’assessore comunale Cristina Terlato, il presidente del gruppo Alfa Giuseppe Bellio, il coordinatore tecnico e sportivo Fabrizio Fandaci ed il presidente dell’Associazione Cinquecentisti chiaramontani Paolo Gulino.

Il Libero Consorzio consegnerà una coppa al miglior pilota ibleo classificato : “E’ un onore – dichiara il dott. Piazza – sostenere questa storica manifestazione sportiva, che si colloca tra gli eventi più importanti dell’automobilismo regionale”.

Il Sindaco Gurrieri ha ringraziato il Libero Consorzio e tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita dell’evento.

La gara inizierà il sabato 17 per concludersi il 18 aprile p.v. e si svolgerà a porte chiuse. Per chi volesse seguirla, domenica sarà trasmessa in diretta sul canale Sky MS motor tv canale 814.

