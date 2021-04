Indennità collaboratori sportivi. Csen Ragusa rassicura

Tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, Sport e Salute S.p.A. riceverà dagli uffici competenti le risorse stabilite dal Decreto Sostegni per l’indennità ai collaboratori sportivi. A darne notizia, a livello locale, il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, il quale sottolinea che Sport e Salute ha chiarito che “come è sempre successo per le precedenti erogazioni, nella stessa giornata in cui avrà in cassa le somme previste, Sport e Salute effettuerà i pagamenti ai beneficiari. Sappiamo che – aggiunge Cassisi – per il mondo dello sport, in generale, è un momento complesso e che una notizia del genere può contribuire a rendere meno difficoltosa l’attesa in vista della ripartenza che speriamo possa essere programmata a breve scadenza. Come ente di promozione sportiva, come tutti sanno, ci siamo scommessi nei confronti dei nostri associati cercando di fornire assistenze adeguate, pur a fronte di una condizione complessiva non semplice”. Il presidente Cassisi sottolinea che “anche nei prossimi giorni, il Csen si darà da fare per cercare di fornire gli adeguati supporti a chi ne farà richiesta e a chi ne ravvisa la necessità. Dobbiamo tenere duro ancora per un altro po’, con l’auspicio che possa ripartire il percorso verso la normalità anche per il mondo dello sport a livello locale”.

