Ispica, lavori ponte Cozzo Muni. Si a finanziamento.

La Regione ha finanziato la progettazione esecutiva per i lavori di rifacimento del ponte di Contrada “Cozzo Muni”, per il ricongiungimento della strada comunale “Nardella-Margitello”, a Ispica, attingendo alle somme del fondo di rotazione per la progettazione degli Uffici del Dipartimento Regionale Tecnico.

Il dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico lo scorso 14 aprile 2021 ha autorizzato la predisposizione di apposito decreto di finanziamento a valere sui fondi ex delibera di Giunta Regionale 10 giugno 2019, n. 215 e l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa ad attivare le relative procedure di affidamento.

“Il rifacimento di questa infrastruttura- dichiara il Sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini- rientra fra gli obiettivi prioritari di questa Amministrazione nell’ambito di una strategia di ammodernamento della viabilità extraurbana, con la quale intendiamo migliorare sensibilmente la circolazione veicolare sull’intero territorio comunale. “Questo intervento – aggiunge Leontini – rappresenta, altresì, una soluzione di riparo al danno arrecato dalla precedente Amministrazione comunale a seguito dell’avventata demolizione del ponte Cozzo Muni e una conferma della operatività di questa compagine Amministrativa e della sua maggioranza”.

