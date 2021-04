Marina Marza(Ispica). Scontro frontale, grave anziano

Scontro frontale stamani a Marina Marza, in contrada Bufali di Ispica. Coinvolte una Fiat Panda e una Ford Focus Station Wagon. Il conducente di quest’ultimo veicolo, R.T. , 76 anni, ispicese, è rimasto gravemente ferito. Trasportato di Ispica al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, i medici ne hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina. Ferito in modo lieve il conducente dell’altra auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Modica.

