Operativo a Marina di Ragusa uno sportello dell’Ufficio tributi

L’Amministrazione comunale ha disposto l’apertura presso la sede della delegazione comunale di Marina di Ragusa,ubicata in via Brin di uno sportello del Settore risorse tributarie. Lo sportello, aperto negli orari di ufficio ad eccezione del giovedì pomeriggio, è a disposizione degli utenti residenti a Marina di Ragusa, evitando quindi loro di recarsi presso gli uffici di Ragusa, per ciò che concerne in particolar modo le pratiche TARI e del servizio idrico.

“Era un importante obiettivo dell’Amministrazione – dichiara l’Asssessore ai Tributi Giovanni Iacono – a cui arriviamo con un paio di settimane di anticipo rispetto alla scadenza di fine aprile che ci eravamo dati. Due i dipendenti dedicati a Marina di Ragusa, orario di ricevimento il Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 9,30 alle 12,30, e il Martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 17,30. Presso lo sportello Tributi di Marina di Ragusa i residenti della frazione potranno presentare le istanze per i bonus idrico e tassa rifiuti; potranno presentare le istanze per la rateizzazione dei tributi pregressi dovuti; troveranno tutta la modulistica necessaria; avranno assistenza anche per attivare lo strumento del ravvedimento cosiddetto lunghissimo. Ed ancora potranno presentare tutte le istanze previste dalla norme vigente in materia di IMU e denunce Tassa rifiuti. Lo sportello e’ dedicato ai residente della frazione di Marina di Ragusa. Il passo successivo sarà la piena informatizzazione dello sportello. Sono previsti momenti di verifica e controllo da parte della Direzione Tributi”.

