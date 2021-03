E’ morto Pippo Macri’ storico bomber del Modica Calcio

Giornata triste per la Modica sportiva. E’ morto Pippo Macrì. Si ammaina un’altra delle bandiere rossoblu, forse la più rappresentativa dopo la scomparsa di “zio” Pietro Scollo.

Se ne va un uomo che, venuto da calciatore assoldato per la causa rossoblu, è diventato bandiera, simbolo, riferimento.

Poche parole, sempre pacate. Sguardo lucido e sveglio. Stile informale e testa alta. Pippo Macrì, così come in campo, è stato un numero 9 anche nella vita.

Capace di farsi da parte senza scalpitare quando il suo impegno non era richiesto, ma sempre pronto a subentrare – con qualunque ruolo – ogni qualvolta il Modica Calcio lo aveva chiamato e chiesto il suo aiuto, sostegno ed “intervento”.

C’è un’intera generazione di modicani per i quali lui non ha avuto un nome ed un cognome, ma è stato “Pippomacrì”, da dire tutto d’un fiato, riassumendo in dieci lettere ed un accento anni di calcio e di emozioni.

Oggi Modica piange un suo figlio. Tra i più illustri nel panorama dello sport. Non per il curriculum sportivo, ma per l’impegno infuso per rappresentare la città nei vari ambiti.

Era arrivato a Modica insieme con l’amico e compianto Tino Sgroi, entrambi messinesi, voluto dal previdentissimo Orazio Rizza. Era un leader dentro e fuori dal campo.

aveva sposato la figlia di un altro presidente rossoblu, Carlo Catania, poi aveva finito la carriera nello Scicli del dottore Bartolo Guccione.

Negli ultimi anni gestiva con la figlia un’agenzia di servizi postali.

Alla famiglia va il più sincero abbraccio di cordoglio da parte di RTM, onorata di avere raccontato per anni le gesta di uomo di cui vantare l’amicizia.

Lutto nel mondo sportivo siciliano e modicano in particolare. E’ improvvisamente deceduto Pippo Macri’, storico bomber e allenatore del Modica e attaccante anche dello Scicli.

Salva