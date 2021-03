Covid: aumentano i positivi a Ragusa e Comiso. Giarratana torna Covid free

La curva epidemica in provincia di Ragusa mantiene lo stesso dato di ieri con oltre 800 unità positive. Nelle ultime 24 ore i casi scendono leggermente registrando una sola unità in meno rispetto a ieri ma resta alto il numero dei positivi sopratutto a Ragusa, Scicli e Comiso. Ragusa supera la soglia dei 200 casi e mantiene il triste primato di prima città in provincia per numero di positivi. Anche Comiso conta numeri sempre più alti e sfiora i 100 casi registrando un’impennata notevole della curva ma nel resto della provincia si registra una leggera flessione. Buone notizie da Giarratana che torna Covid free. I dati dei soggetti positivi a Scicli è di 184 (+ 6rispetto a ieri), Acate 45 (-12), Chiaramonte 9 (+1), Comiso 98 (+5), Giarratana 0 (-), Ispica 23 (-6), Modica 38 (-), Monterosso 2 (-), Pozzallo 19 (-4), Ragusa 194 (+12), Santa Croce 46 (-), Vittoria 67 (-4). Le persone positive sono 804 (ieri erano 805) di cui 740 in isolamento domiciliare, 52 ricoverate e 12 nella Rsa di Ragusa. Nelle ultime 24 ore si registra un nuovo decesso.

Al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono 27 persone ricoverate in Malattie infettive (di cui due da fuori provincia); 16 in area grigia e 8 in Terapia intensiva (di cui 2 da fuori provincia). Al Guzzardi di Vittoria, 1 i ricoveri in area Covid. Si procede intanto con le vaccinazioni dei soggetti cosiddetti «fragili».

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 8336 mentre i decessi 215.

