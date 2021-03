Lorefice (M5s). Fondi al Comune di Pozzallo per impegno migranti

“Oggi è stato dato il via libera in Conferenza Stato-Città allo schema di riparto di 5 milioni di euro a favore dei comuni italiani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori. Al Comune di Pozzallo verranno destinati 135.544 euro.” Lo annuncia in una nota la deputata del M5S Marialucia Lorefice, Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, che spiega:

“L’assegnazione di queste risorse è frutto del nostro impegno in Parlamento ed in particolare dell’approvazione di un emendamento alla Legge di Bilancio, presentato dal collega del M5S Giuseppe Brescia, che ho convintamente sottoscritto.

Si tratta di un doveroso sostegno da parte dello Stato nei confronti dei Comuni che, per la loro posizione geografica, sono maggiormente interessati dagli sbarchi e che, soprattutto nei mesi della pandemia, hanno avuto più difficoltà nel provvedere alla sicurezza dei propri territori e nel preservare la salute pubblica.

Attendiamo ora la firma del Ministro dell’Interno al decreto, per rendere effettivi i trasferimenti delle risorse economiche.

Tali contributi – ricorda Lorefice – si sommano ai 375.000 euro stanziati con un emendamento al Decreto Agosto e assegnati al Comune di Pozzallo per il 2020, per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del Covid-19 e per garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori.

Il tema dell’immigrazione deve essere gestito in modo razionale, pensando ad interventi strutturali a sostegno dei nostri Comuni.”

Conclude Lorefice

Salva