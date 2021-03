Si prevedano interventi economici in favore dei porti siciliani

L’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico e segretario alla Presidenza dell’ARS, è intervenuto oggi in aula durante la discussione per la Finanziaria regionale commentando l’art. 100 alla legge di bilancio che prevede un finanziamento di due milioni di euro per il completamento dei lavori di dragaggio al porto rifugio di Gela.

“Trovo giusto che sia stanziato un finanziamento in tale direzione – ha detto Dipasquale a Sala d’Ercole – ma penso che non si debba tenere fuori da questo intervento altri porti siciliani che hanno necessità di manutenzioni straordinarie: penso a Pozzallo, Donnalucata, certamente Siracusa e Scoglitti. Non c’è dubbio che Gela ne abbia bisogno, ma non si può fare questa norma se non si tengono in conto anche Siracusa, Donnalucata, Scoglitti e Pozzallo. Per lo stesso principio per il quale se esiste il finanziamento per i patrimoni dell’Umanità come Ragusa Ibla allora si opera giustamente perché ve ne sia uno anche per Agrigento e per Ortigia, se esiste quello per i Comuni che sono in prima fila nel gestire il fenomeno dell’immigrazione come Pozzallo, allora si deve prevedere anche anche per Lampedusa e Siculiana, allo stesso modo bisogna affrontare la materia che riguarda i porti siciliani. Avevo già presentato un emendamento per correggere il tiro, ma il Governo e la maggioranza non hanno ritenuto di accogliere il mio suggerimento. Ne prendo atto, a malincuore, però – ha concluso Dipasquale – presenterò un ordine del giorno per inserire nella norma, oltre Gela ovviamente, i porti di Pozzallo, Siracusa, Donnalucata e Scoglitti”.

Salva