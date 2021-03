La Chiesa di Sicilia in campo per le vaccinazioni

La Conferenza Episcopale Sicilia, con 500 delle loro parrocchie, scendo in campo per dare il proprio contributo nella partita delle vaccinazioni. La decisione è stata prese dai Vescovi Sicilia, in seguito alla richiesta dell’Assessore Regionale alla Salute, Ruggero Razza.

L’inizio delle vaccinazioni presso i locali delle parrocchie è fissato per il 3 aprile, Sabato Santo, vigilia della Pasqua.

L’on. Razza in un messaggio alla CESi ha affermato: “Quella di quest’anno sarà una vera Pasqua di rinascita e per questa ragione che, avendo invocato l’aiuto e il contributo di tutti, i padri della chiesa siciliana hanno raccolto il nostro invito a sensibilizzare tutti i cittadini affinché partecipino alla campagna vaccinale”.

La vaccinazione seguirà le direttive degli enti regolatori, verrà inoculato il serio Astrazeneca, e il target di riferimento per adesso è quello dei cittadini di età compresa fra i 69 e i 79 anni. Nei presidi vaccinali sarà presente un equipe medica e del personale amministrativo per la compilazioni dei moduli.

Ogni parrocchia avrà un massimo di 100 vaccini, ma per avviare la campagna è richiesto un minimo di 50 adesioni.

Le parrocchie iblee interessate dalla campagna vaccinale saranno circa 43, 21 per la Diocesi di Ragusa e 22 per quella di Noto.

Un nuovo passo verso la rinascita, in sintonia con il tempo liturgico della Pasqua.

Salva