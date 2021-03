Turismo. Lunedì nuovo appuntamento on line Gal Terra Barocca

Nuovo appuntamento di animazione territoriale da parte del GAL Terra Barocca per continuare l’attività di promozione della misura 16:3 e del masterplan di sviluppo turistico che porterà alla creazione della destinazione turistica “Enjoy Barocco – sicilian experience”. Si torna online lunedì prossimo 29 marzo alle ore 18, sulla pagina facebook del GAL, per un nuovo incontro di approfondimento in cui interverranno gli esperti e i vertici del gruppo di azione locale in modo da offrire ulteriori dettagli sull’azione avviata e sul bando già attivato da settimane e che scadrà il 12 aprile.

Tra gli interventi programmati anche quelli del presidente del GAL, Ignazio Abbate e del direttore del GAL, Salvatore Occhipinti. Si punterà il focus sulla progettazione turistica riguardante i territori dei Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Santa Croce Camerina e Ispica che, uniti sotto l’egida del GAL, saranno tra loro in sinergia assieme al partenariato pubblico-privato che si andrà a costituire a seguito della misura 16.3 per promuovere il territorio attraverso specifiche azioni da sviluppare in due anni. Nel frattempo i Comuni stanno portando avanti i progetti, finanziati tramite il bando 7.5 a loro riservato, per la creazione dei centri di accoglienza e di informazione turistica

che saranno messi in rete e che saranno gestiti tramite affidamento ad enti senza scopo di lucro presenti sul territorio, con l’obiettivo di fare sinergia ma al tempo stesso pensare ad un’unica regia che organizzi il territorio secondo le esigenze dei turisti. Per seguire la presentazione online basterà collegarsi alla pagina social www.facebook.com/galterrabarocca.

Salva